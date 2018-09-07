В Сирии назвали страны, которые будут участвовать в восстановлении республики

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем рассказал, какие страны будут иметь приоритет в восстановлении страны. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам Муаллема, во время военных действий сирийские власти опирались на российских и иранских «друзей». Он подчеркнул, что приоритет в восстановлении страны будет у компаний этих стран.

Реклама

«Это означает преданность тем жертвам, которые они отдали Сирии, а также учитывая, что они имеют соответствующие возможности для участия в процессе восстановления», — пояснил Муаллем.

Он добавил, что также в восстановлении территории страны хотят принять участие Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и Малайзия.

Ранее The Daily Star писала, что в то время как президент Сирии Башар Асад пытается превратить военный успех в реконструкцию страны, западные санкции становятся серьезным препятствием, которое может отпугнуть зарубежные инвестиции, необходимые для восстановления сирийского государства.