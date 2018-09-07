Делегация США признала законность референдума в Крыму

В делегации общественных деятелей из США, посетившей Крым, заявили, что референдум на полуострове прошел в соответствии с законом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, представитель делегации Сильвия Демарест заявила, что после приезда в Штаты обязательно расскажет согражданам об обстановке в Крыму.

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«Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — подчеркнула она.

Делегация представителей организации «Центр гражданских инициатив» находится в Крыму с трехдневным визитом. Общественные деятели посетили детский дом в Симферополе и встретились с крымскими парламентариями.

Ранее представители делегации поделились первыми впечатлениями от поездки в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.