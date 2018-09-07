Трамп призвал NYT провести расследование в отношении самих себя

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал публикацию The New York Times о «сопротивлении» в Белом доме. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее издание опубликовало письмо анонимного чиновника администрации Трампа, который рассказал о сопротивлении политиков, не согласных с его действиями.

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«Не хотят ли «журналисты» из New York Times провести расследование в отношении самих себя — кто автор анонимного письма?» — написал Трамп.

Он также призвал провести расследование об «измене» газеты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал публикацию NYT о сопротивлении чиновников Трампу.