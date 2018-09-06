Кандидат в президенты Бразилии получил ножевое ранение
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение в ходе митинга в его поддержку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Сын Болсонару Флавио подтвердил, что его отец получил ножевое ранение в живот. Тем не менее, по его словам, жизни его отца ничего не угрожает.
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Жаир Болсонару — крайне-правый кандидат на пост президента Бразилии, который, согласно опросам, является лидером. Агентство подчеркивает, что в последние недели на мероприятия своей кампании Болсонару надевал бронежилет.
Выборы президента пройдут в Бразилии в октябре этого года.