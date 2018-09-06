Меланья Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что анонимный автор газеты The New York Times из Белого дома «саботирует США» своими действиями. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, анонимный автор из Белого дома должен раскрыть свою личность.

Она также добавила, что данный человек «саботирует США» своими «трусливыми» действиями.

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Меланья подчеркнула, что для США важна свобода слова, однако, американские СМИ должны быть честными и ответственными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна немедленно выдать чиновника, который раскритиковал Трампа в анонимной колонке.