Небензя рассказал о «коктейле лжи» в ООН по делу Скрипаля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона услышала «коктейль лжи» во время обсуждения дела Скрипаля в СБ ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб», — сказал Небензя.

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По его словам, Россия рассчитывала услышать что-то новое по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Он также подчеркнул, что не собирается перечислять «весь этот бездоказательный лживый коктейль», который российская сторона услышала на заседании СБ ООН.

Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон обсудит со своими партнерами расширение санкций против России из-за дела Скрипалей.