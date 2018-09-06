Помпео и Пенс отрицают возможное авторство анонимной статьи о Трампе в NYT

Госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майк Пенс отрицают авторство анонимной статьи о сопротивлении президенту США Дональду Трампу среди его сотрудников, которая накануне была опубликована в газете The New York Times, сообщает телеканал NBC News.

Ранее американский телеканал CNN опубликовал список из 13 человек, которым потенциально могло бы принадлежать авторство статьи о Трампе. В их числе были Пенс и Помпео.

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В канцелярии Пенса NBC заявили, что «решительно отрицают» то, что Пенс стоял за опубликованной в NYT анонимной статьей.

«Вице-президент подписывает свое имя под своими обзорными статьями. New York Times должно быть стыдно, как и человеку, который написал эту ложную, нелогичную и трусливую статью. Наша канцелярия выше таких дилетантских действий», — написал в твиттере директор по коммуникациям вице-президента США Джэррод Эйген.

Госсекретарь США Майк Помпео находится в настоящее время с визитом в Индии. Во время выступления в Нью-Дели он прокомментировал анонимную статью в NYT, заявив, что не он является автором материала.

Ранее сотрудник администрации Трампа, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал статью в The New York Times, в которой рассказал о «тихом сопротивлении» президенту США внутри его собственной администрации.