CNN назвал 13 возможных авторов анонимной статьи в NYT о Трампе

Американский телеканал CNN опубликовал список из 13 лиц, которые могли бы быть авторами анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорилось о противостоянии Трампу среди его подчиненных.

Статья в NYT была подписана высокопоставленным чиновником в администрации президента США Дональда Трампа. Телеканал CNN отмечает, что это авторство довольно размытое — таким «высокопоставленным чиновником» может быть любой сотрудник Белого дома, какого-либо ведомства или министерства. Как отмечается в материале, единственной зацепкой узнать кому принадлежит авторство статьи было сообщение в твиттере газеты NYT со ссылкой на опубликованную анонимным чиновником статью. В этом твите было использовано местоимение «он», что предполагает, что автор мужского пола. Тем не менее, позже в редакции NYT заявили, что этот пост был ошибкой.

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«Твит был подготовлен кем-то, кто не знает о личности автора, включая пол, поэтому использование «он» было ошибкой», — рассказал представитель газеты New York Times.

Между тем, в материале CNN опубликованы имена 13 чиновников, которым потенциально может принадлежать авторство статьи. CNN сформировал список с учетом информации телеканала о различных группировках внутри правительства США, симпатиях, антипатиях, мотивациях и амбициях в администрации Трампа.

В список потенциальных авторов статьи в NYT по версии телеканала CNN вошли: юридический консультант Белого дома Дон Макган, глава национальной разведки США Дэн Коутс, советник президента США Келлиэнн Конуэй, глава аппарата Белого дома Джон Келли, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генеральный прокурор Джефф Сешнс, глава Пентагона Джеймс Мэттис, эксперт по России в совете национальной безопасности Фиона Хилл, вице-президент США Майк Пенс, постпред США в ООН Никки Хейли, дочь президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп, зять Трампа Джаред Кушнер, супруга и первая леди США Меланья Трамп.