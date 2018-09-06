В Крыму отреагировали на слова депутата Рады о причинах возвращения полуострова в Россию

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова украинского депутата Евгения Балицкого, который после отдыха в регионе сказал, что понял причины его воссоединения с Россией. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжары, заявление Балицкого может стать «серьезным» сигналом. При этом он заметил, что в течение последних четырех лет официальные лица Украины не делали адекватных и правдивых заявлений по поводу ситуации на Крымском полуострове, а слова Балицкого — это «противовес» позиции Киева.

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«Но, при этом, для Украины такие заявления имеют серьезную опасность…Все украинцы, которые лично посещают нашу республику, … видят, как Крым изменился в лучшую сторону, какие настроения у людей, что никто не допускает возвращения Крыма в состав Украины», — заявил Ганжара.

Он добавил, что настанет момент, когда большинство украинцев признает, что полуостров является российской территорией.

Ранее сообщалось, что Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России. За время отдыха он пообщался с большим числом людей, которым задавал им вопросы про референдум.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.