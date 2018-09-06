В США обеспокоились крушением однополярного мира

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выразила обеспокоенность по поводу нависшей над «однополярным миром Америки» угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с соответствующее заявление Нильсен сделала во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона. По ее словам, по всему миру возникает «вакуум власти», который заполняют преступники, террористы и враждебные государства. Их цель заключается в нарушении американского образа жизни, а также распространении хаоса, насилия и нестабильности.

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«Однополярный мир Америки находится под угрозой», — подчеркнула Нильсен.

Она добавила, что угрозы со стороны иностранных противников находятся на наиболее высоком уровне со времен холодной войны.

«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия, готовы использовать все элементы своей национальной мощи — финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое, — чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы», — сказала Нильсен.

Она также обратила внимание на серьезные угрозы для американской кибербезопасности.

Ранее Нильсен заявила, что Россия якобы использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия среди американцев.