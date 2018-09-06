Трамп пообещал победить на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах, передает РИА «Новости».

«Мы делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все из-за того, что мы делаем — мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить возможным меньше, чем за два года», — сказал Трамп.

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Также Трамп назвал статью The New York Times «настоящим позором» и вновь обвинил газету в предвзятом к себе отношении.

Газета The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих президента Доналльда Трампа, в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.