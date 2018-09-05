Трамп внес ясность в сообщения о намерении убить Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал убийство своего сирийского коллеги Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на стенограмму разговора, распространенную пулом Белого дома.

Данное заявление Трамп сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции во время своего визита в Кувейт.

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«Никогда не обсуждалось», — сказал Трамп.

Также американский лидер пообещал, что США «рассердятся» в случае обострения ситуации в Идлибе.

«Это очень печальная ситуация… Если будет кровопролитие, то мир очень рассердится и Соединенные Штаты тоже очень рассердятся», — добавил Трамп.

Ранее Washington Post сообщила, что Трамп в 2017 году приказывал ликвидировать Асада.