Американская делегация прибыла в Крым

В Крым прибыла делегация общественников из Соединенных Штатов, они проведут на полуострове три дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на одного из организаторов Валентина Козубского.

Как отмечается, в состав делегации из четырех человек вошли члены американской организации «Центр гражданских инициатив». По имеющимся данным, официальная часть визита начнется 6 сентября и продолжится до 9 сентября.

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«Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — объяснил Козубский.

Он также рассказал, что в программе визита запланировано посещение делегацией симферопольского детского дома, встреча с представителями крымского парламента и экскурсия по достопримечательностям полуострова.

Ранее сообщалось о визите в Крым делегации из Эстонии.