Совфед: Россия не предпринимает мер по вмешательству в выборы на Украине

Российская сторона не предпринимает каких-либо действий, которые были бы направлены на дестабилизацию ситуации на Украине перед выборами, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, передает РИА «Новости».

«Россия не предпринимает никаких мер по вмешательству в выборы на Украине, по дестабилизации ситуации там, все это абсолютно необоснованно», — сказал Серебренников.

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Он также отметил, что подобные обвинения со стороны национальной разведки США ни на чем не основаны и усложняют ситуацию на юго-востоке Украины на фоне предложений об уходе от необходимости соблюдения минских договоренностей.

«Хотелось бы еще раз подчеркнуть в связи с такой ситуацией, что альтернативы минским соглашениям нет и не может быть, необходимо строго идти по пути их выполнения», — сказал он.

По словам Серебренникова, подобного рода высказывания главы национальной разведки США могут иметь целью оказание психологического давления на Россию.

Ранее в Госдуме ответили на обвинения США в адрес России в дестабилизации ситуации на Украине.