В Раде раскритиковали идею о разрыве договора дружбы Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович подверг критике предложение украинского президента Петра Порошенко о разрыве договора дружбы с Россией. Свое мнение политик выразил в эфире телеканала «112 Украина».

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович.

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Он отметил, что разрыв этого договора принесет Украине только убытки, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером страны.

Также Рабинович негативно высказался о предложении прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

«Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам», — сказал депутат.

Политик подчеркнул, что Украина покупает в России множество товаров, а договор с Европой в данный момент не помогает стране «встать на ноги» и приводит к тому, что из страны вывозят «пеньку, лес и мед».

Ранее сообщалось, что МИД Украины подготовил документы о разрыве договора о дружбе с Россией.