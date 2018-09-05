Мюллер примет письменные показания Трампа по делу о «российском вмешательстве»

Занимающийся «российским вмешательством» спецпрокурор США Роберт Мюллер выразил готовность принять ответы президента страны Дональда Трампа в связи с проводимым расследованием в письменной форме. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, адвокаты, представляющие интересы главы государства, получили от спецпрокурора письмо с соответствующим предложением. При этом Мюллер решил не требовать от Трампа показаний по поводу создания помех при расследовании «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

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Также отмечается, что в случае допроса Трампа Мюллером, его объем будет «более ограниченным».

Ранее сообщалось, что юридическая команда Трампа работает над контр-докладом по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года.