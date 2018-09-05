Лавров констатировал рост конфронтации между Россией и США

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал нарастание конфронтации в российского-американских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телепередачу «Большая игра».

По словам Лаврова, американская сторона дала толчок продвижению НАТО к границам России, когда начала размещать в приграничных районах свою военную инфраструктуру. Кроме того, речь идет о «формальном приглашении» Украине и Грузии о вступлении стран в ряды НАТО.

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«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает», — заявил Лавров.

Он добавил, что действия Соединенных Штатов повышают риск военных конфронтация, что Россия не считает приемлемым.

Ранее Лавров заявил, что американская сторона наказывает неугодные государства при помощи доллара.