Лавров назвал ответственных за госпереворот на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответственность за государственный переворот на Украине лежит на западных партнерах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Запад вменяет госпереворот на Украине в вину России. Однако в 2014 году «западные партнеры» заставили оппозицию и уговорили Россию убедить тогдашнего президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение, а на следующий день заявили, что «Янукович уехал в Харьков».

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«Так дела не ведут. И срывать зло на нас за то, что они оказались либо не способны, либо заранее готовили такой сценарий, срывать зло на нас и обкладывать нас санкциями — не очень прилично», — подчеркнул Лавров.

Ранее в Госдуме ответили на обвинения США в дестабилизации ситуации на Украине в адрес России.