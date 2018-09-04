Глава администрации Белого дома назвал Трампа идиотом

Глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал президента США Дональда Трампа идиотом, сообщает Media Ite.

Об этом говорится в книге журналиста газеты The Washington Post Боба Вудворда.

Вудворд пишет, что Келли в ходе работы часто терял над собой контроль, а также говорил коллегам, что Трамп сошел с ума.

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«Он идиот. Его бессмысленно убеждать в чем-либо, у него крыша поехала», — говорил он.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман пользовалась личным телефоном при записи разговоров с рабочего телефона.