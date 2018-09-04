Песков напомнил Лондону о нелестных высказываниях Джонсона о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хорошо помнят нелестные высказывания британского руководства, в частности экс-главы МИДа Бориса Джонсона, в адрес Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Песков отреагировал на слова главы ВТБ Андрея Костина, который позитивно высказался о главе МИД России Сергее Лаврове и дал негативную оценку Джонсону. После этого Костин принес извинения бывшему британскому министру.

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Пресс-секретарь президента отметил, что готов присоединиться к словам главы ВТБ о Сергее Лаврове, однако второе его высказывание комментировать не стал.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле будут долго помнить различные слова, которые «говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента».

«У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — заключил Песков.

Ранее Джонсона обвинили в исламофобии после заявлений о мусульманках в бурках.