В МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжает около миллиона украинцев. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал Климкин.

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При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится. Также Климкин отметил, что только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что по статистике украинского МИДа в России находятся около 3 млн мигрантов из Украины, а в Польше — до 2 млн.

Также ранее «Польское радио» сообщало, что украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши. Отмечалось, что на граждан Украины приходится 86% всех иностранных переводов.