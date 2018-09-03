CNN назвал Мэй «новым Распутиным»

Обозреватель телеканала CNN, политолог Джон Мактернан, сравнил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с Григорием Распутиным. Заметка опубликована на сайте телеканала.

Мактернан ссылается на статью бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который критикует премьера за то, что она «подняла белый флаг» на переговорах по Brexit.

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Обозреватель отмечает, что представители всех политических течений упрекают Мэй в том, что правительство «ничего не сделало» по ряду спорных вопросов вокруг выхода Британии из ЕС. Однако, по словам Мактернана, это происходит потому, что у премьер-министра есть детально проработанный план действий после Brexit. При этом сама она продолжает каждую неделю выходить на работу и вести переговоры.

«Это современный Распутин. Они стреляют в нее, они бьют ее, они травят ее — но она продолжает идти», — подчеркнул обозреватель.

Ранее сообщалось, что президент Кении Ухуру Кениата упрекнул Терезу Мэй в том, что британские политики 30 лет не посещали его страну.