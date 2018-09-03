Глава МИД Франции заявил о победе Асада в Сирии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что лидер САР Башар Асад победил в гражданском конфликте в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Асад выиграл войну в Сирии.

Он также добавил, что несмотря на победу, Асаду пока не удалось добиться мира в стране.

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Ле Дриан подчеркнул, что для решения данной проблемы властям САР необходимо найти «политическое решение при участии международных посредников».

В конце июня Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии.

По его словам, у сирийской стороны хватит ресурсов для восстановления страны, несмотря на военные действия.