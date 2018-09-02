Президента Йемена вывезут в США

Президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади вывезут в США 2 сентября на лечение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным агентства, с 2011 года глава Йемена лечится от сердечного заболевания. Двое чиновников сообщили, что Мансур Хади останется в Соединенных Штатах до проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Ранее сообщалось, что американские законодатели обеспокоились ролью США в конфликте в Йемене. Отмечалось, что с момента начала конфликта в 2015 году, чиновники предпринимали определенные шаги по прекращению или жесткому ограничению продаж оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, которые борются с йеменскими повстанцами.