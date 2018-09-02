Трамп четырьмя словами ответил его критикам на похоронах Маккейна и Ареты Франклин

Президент США Дональд Трамп своеобразно ответил на критику людей, которые высказывались о нем на похоронах сенатора Джона Маккейна и певицы Ареты Франклин, сообщает Fox News.

Трамп опубликовал в твиттере лозунг «Make America Great Again!». Как отмечает телеканал, отсылку к этой фразе сделала в своей речи дочь Джона Маккейна Меган.

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«Америку Джона Маккейна не нужно было делать великой, потому что Америка всегда была великой», — заявила она.

Лозунг Трампа также изменил певец Стиви Уандер, произносивший речь на прощании с Аретой Франклин. Он призвал «сделать любовь снова великой».

Ранее стало известно, что во время прощания с Джоном Маккейном президент США играл в гольф.