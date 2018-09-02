NYT: США пытались получить от Дерипаски данные о «российском вмешательстве»
Американские спецслужбы пытались добиться от российского бизнесмена Олега Дерипаски информации о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, ФБР и минюст США пытались заставить Дерипаску работать на них с 2014 по 2016 год.
Как отмечается, бизнесмен отказался от встреч с представителями США.
При этом Дерипаска также сообщил о таких попытках российским властям.
По словам источников, в 2016 году американские спецслужбы без предупреждения явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке.
Представители властей США расспрашивали бизнесмена о связях между предвыборным штабом американского лидера Дональда Трампа и Россией.
Дерипаска назвал такие теории нелепыми, подчеркнули источники издания.
Ранее СМИ сообщили, что бизнесмен белорусского происхождения с американским гражданством Сергей Миллиан является таинственной, но «ключевой фигурой» в расследовании предполагаемого вмешательства России.