Польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом

Польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала карту, на которой Крым обозначен как часть России.

Издание опубликовало изображение, посвященное Лиге Чемпионов. На нем полуостров имеет насыщенный красный цвет, как и материковая территория России. При этом территория Украины окрашена малиновым.

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Западные СМИ неоднократно выпускали материалы с картами, на которых Крым был обозначен как российская территория. 15 августа в эфире немецкого телеканала 3Sat показали документальный фильм, в котором была показана карта России, включающая Крымский полуостров. В июне агентство Bloomberg публиковало карту, на которой Крым оказался «ничейной» территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.