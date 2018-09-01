Трамп отказался ехать на саммиты АСЕАН и АТЭС

Президент США Дональд Трамп не посетит саммиты АСЕАН и АТЭС в Сингапуре и Папуа--Новой Гвинее, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что Штаты на встречах представит вице-президент Майк Пенс.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Пенс «подчеркнет видение США свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанное на уважении суверенитета и верховенстве закона, а также принципах свободной и справедливой торговли».

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Также сообщается, что Трамп в это время нанесет визит в Ирландию.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО, если в организации не начнут лучше относиться к американской стороне.