В Вашингтоне началась церемония прощания с Маккейном

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В столице США в здании американского конгресса началась церемония прощания с сенатором от республиканской партии Джоном Маккейном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, на церемонии присутствуют члены семьи Маккейна, члены конгресса, в том числе бывшие, и представители администрации Соединенных Штатов.

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Как стало известно, церемонию прощания начали с молитвы, затем речи произнесли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан и вице-президент Майк Пенс.

Подчеркивается, что президент США, с которым у Маккейна были напряженные отношения, не получил приглашения на церемонию .

Сенатор скончался 25 августа в возрасте 81 года из-за агрессивной формой рака мозга.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит похороны Маккейна.