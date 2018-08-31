Генконсул: США фактически прекратили выдачу виз россиянам

США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам, в том числе по гуманитарным ситуациям. Об этом заявил генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев, передает РИА «Новости».

С таким заявлением он выступил, комментируя ситуацию с россиянином, который утонул в штате Юта.

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«Сейчас же за ним (погибшим россиянином. — «Газета.Ru».) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — сказал Писарев.

Он отметил, что возможна отправка тела погибшего без присутствия родственников. По его словам, заниматься этим вопросом должна будет страховая компания.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как погиб россиянин Александр Курганов, отправившийся в плавание на водохранилище Пауэлл на реке Колорадо.