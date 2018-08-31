Трамп назвал незаконным расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал «незаконным» расследование спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

На вопрос о том, готов ли он дать показания Мюллеру, Трамп ответил: «Посмотрим».

«Я рассматриваю это по-другому. Я рассматриваю это как незаконное расследование», — сказал американский президент.

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По его словам, «великие умы» отмечали, что «не должны было быть никакого спецпрокурора».

Ранее Трамп объяснил, почему пока не вмешивается в расследование Мюллера по «российскому делу».