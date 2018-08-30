NYT: Трамп хотел выкупить у American Media компромат на себя

Президент США Дональд Трамп планировал выкупить у компании American Media, которой принадлежит таблоид National Enquirer, все компрометирующие его данные. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Трамп вместе со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном разработали план по выкупу компромата, однако, так и не довели эту идею до конца.

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Как отмечается, речь идет о сведениях с 1980-х и по 2016 год включительно.

Ранее сообщалось, что CNN опубликовал опубликовал соглашение о согласии на публикацию статьи в National Enquirer о внебрачном ребенке Трампа.