Советник Трампа уходит в отставку после показаний по делу о «российском вмешательстве»

Советник американского президента Дональда Трампа по юридическим вопросам Дон Макган покинет свой пост осенью. Об этом президент США написал на своей странице в твиттере.

По словам американского лидера, он давно работает с Макганом и ценит его дружбу.

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«Советник Белого дома Дон Макган покинет свой пост осенью», — сообщил Трамп.

Он добавил, что это должно произойти после того, как Бретт Кавано будет утвержден на должность судьи в Верховном суде страны.

Ранее Трамп заявил, что дал разрешение юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело о «российском вмешательстве». Трамп также раскритиковал New York Times после сравнения Макгана с «крысой».