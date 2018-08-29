WSJ: в Европе опасаются новой волны мигрантов из-за кризиса в Турции

Германия рассматривает возможность предоставления «средств чрезвычайной помощи» Турции после того, как санкции США посеяли хаос в экономике страны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию. У нас нет особого выбора», - сказал WSJ высокопоставленный чиновник из Германии.

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В материале отмечается, что в Берлине по-прежнему обсуждают, какие меры могут быть приняты. В Германии рассматривают все варианты: от скоординированного «европейского спасения» до проекта кредита от банков, контролируемых государством, а также двусторонней помощи.

Два высокопоставленных чиновника также сообщили газете, что министр финансов Германии Олаф Шольц недавно обсудил некоторые возможные формы чрезвычайной помощи со своим турецким коллегой Бератом Альбайраком.

В Германии и Европе чиновники опасаются, что экономический кризис в Турции дестабилизирует регион, в результате чего возникнет новая волна мигрантов на территории Европы, добавляет WSJ.