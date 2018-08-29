WP: Трамп передумал увольнять генпрокурора США

Американский президент Дональд Трамп передумал увольнять министра юстиций и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

По словам источников, помощники Трампа смогли убедить его отложить увольнение Сешнса, так как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» все еще не закончено.

Реклама

Издание также допускает, что Сешнс будет освобожден от занимаемой должности после промежуточных выборов в конгресс страны, которые состоятся в ноябре.

Ранее сообщалось, что после нападок Трампа на Сешнса, сенаторы-республиканцы предрекли его скорую замену. Сешнс ответил на резкую критику американского президента Дональда Трампа в свой адрес и заявил, что с момента его назначения минюст работает на благо США и народа страны.