МИД Украины назвал сроки разрыва соглашения о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона планирует официально уведомить Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до 30 сентября, передают «Украинские новости».

«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано — до 30 сентября», — сказал Климкин.

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В соответствии с положениями договора, он автоматически продлевается на каждые десять лет в том случае, если за шесть месяцев до окончания срока действия одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с Россией.