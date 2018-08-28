Володин рассказал, что его мать купила квартиру на средства от продажи акций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил «Газете.Ru», что Лидия Барабанова является его матерью и купила квартиру в ЖК «Белый Лебедь» на собственные средства.

По его словам, деньги имеются у женщины в результате продажи акций еще в 2007 году. Собственные средства политика имеют такое же происхождение. По словам Володина, в 1999 году он находился на преподавательской работе. В это время он и его мать стали владельцами акций компаний холдинга «Солнечные продукты» (входит в компанию «Букет»). Речь идет о продаже именно тех долей.

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«Недвижимость – выгодный актив. Она вложила в него свои средства. Их у нее достаточно, мне не нужно было ей дарить эту квартиру», — подчеркнул Володин.

Помимо квартиры, у нее остались еще средства, которые она вкладывает по своему усмотрению, дополняет спикер. Барабанова, по словам политика, распоряжалась своим доходом сама, в том числе купила квартиру.

Напомним, что ранее мать Володина стала фигурантом расследования оппозиционера Алексея Навального. Тот нашел у нее в собственности квартиру в на Мичуринском проспекте площадью около 400 квадратных метров. Оппозиционер оценивает ее стоимость в 230 млн рублей