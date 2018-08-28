В соцсетях возмутились грубым ответом Порошенко журналисту

Грубый ответ президента Украины Петра Порошенко на вопрос журналиста Ивана Казоры попал на видео и возмутил пользователей соцсетей. Запись опубликовал на своей странице в фейсбуке журналист Андрей Лохматов.

На записи видно, как журналист пытается задать Порошенко вопрос о бюджетных средствах, которые президент Украины обещал выделить на реконструкцию Соборной площади в Николаеве, центрального городского стадиона и трасс государственного значения, которые проходят через Николаев.

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Однако Порошенко резко схватил и закрыл рукой микрофон а затем что-то сказал журналисту. По словам Казоры, украинский президент заявил: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

После этого охранники, а также глава администрации Николаевской области Алексей Савченко отгородили Порошенко от журналистов.

В комментариях пользователи возмутились поведением главы украинского государства, некоторые из пользователей заявляли, что им «стыдно за такого президента».

«Порошенко в очередной раз подтвердил, что ему и его команде нечего здесь делать», — отметил один из комментаторов.

Ранее Петр Порошенко похвастался «крепкими мышцами» Украины.