Первый канал запускает новое ток-шоу «Большая игра»

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Первый канал запускает новое ежедневное ток-шоу «Большая игра», где сталкиваются две ментальности, два отношения к миру, пониманию и смыслу истории.

В программе анализируются события текущего дня и представлен взгляд как россиян, так и американцев на них.

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«Большая игра» - попытка понять, можем ли мы договориться, либо ментальные и культурные противоречия делают это практически невозможным.

Ведущие – Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс - не просто представители двух стран, это люди, которые являются носителями их политической ментальности.

Они понимают, как работают политический мозг России и политический мозг Америки.

И привлекают экспертов, которые попытаются построить мосты, предлагая политикам свои идеи и решения в качестве модели. Новая программа – поиск реального консенсуса.

Российскую точку зрения представляет председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов: «Это программа о самом главном – о вашей судьбе и вашем будущем. Две великие державы находятся на самой низкой точке отношений за многие десятилетия. И если сейчас диалог невозможен за столом дипломатических переговоров, то он возможен здесь, за этим столом».

Американскую точку зрения объясняет президент Центра национальных интересов (бывший Центр Никсона), политолог, историк Дмитрий Саймс: «В Большой Игре большие ставки. Одна из них – как сохранить мир, не поступаясь при этом ни американскими, ни российскими национальными интересами. Это нелегко, но возможно. Мы будем говорить только от своего имени, но стремиться всегда быть информированными и объективными».

Модератор – журналист и ведущая Первого канала Марина Ким.