Трамп и Меркель призвали Россию оказывать умеренное влияние на сирийский режим

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 27 августа во второй половине дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

По имеющимся данным, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили торговые вопросы, проблему сирийского урегулирования, ситуацию на Украине и Западных Балканах.

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«В ходе переговоров основное внимание было уделено текущим международным проблемам и вопросам торговли. Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности, гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении кабмина.

Также отмечается, что еще одной темой беседы стала ситуация на Украине и на Западных Балканах.

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел здороваться с Меркель за руку.