Эксперт: причина острого кризиса в отношениях между странами носит во многом внутриполитический характер США

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин одобрил решение России не будет отказываться от поставок двигателей РД-108, которые используются в космической сфере, передает НСН.

«Я считаю, что Россия должна сохранят выдержку в этой ситуации. Причина острого кризиса в отношениях между странами носит во многом внутриполитический характер США. Безусловно, наш экспорт всеми силами надо сохранять.

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Я всячески приветствую это решение. Это наиболее разумное, что можно сделать. Не надо уподобляться хулигану. Американцы не так заинтересованы в поставках ракетных двигателей, потому что у американцев есть альтернатива (тот же самый Falcone 9 от Илона Маска)», — убеждён Ионин.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу 27 августа в 7:00 по московскому времени. Они связаны с якобы причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта часть ограничений коснётся продукции двойного назначения, также будет установлен запрет на поставку в РФ технологий и товаров, который связаны со сферой национальной безопасности Соединённых Штатов, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли, электроники. Ещё санкции официально запретят выделять американские кредиты России.