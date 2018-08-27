Эксперт: консерваторы в США не поймут отказ Трампа назвать Маккейна героем

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов посчитал непродуманной позицию президента Соединённых Штатов, передает НСН.

«Конечно, для части консервативной Америки, для которой Маккейн был образом настоящего 100%-ного американца, такая позиция Трампа не очень понятна. Тем более, если исходить из того, что в ноябре предполагаются промежуточные выборы в Конгресс. Такой жест не очень продуманный», — считает Гарбузов.

СМИ сообщили о запрете президента США Дональда Трампа публиковать официальное заявление Белого дома, в котором планировалось отметить героизм скончавшегося 25 августа сенатора Джона Маккейна. Отмечается, что именно глава Соединённых Штатов принял решение ограничиться постом в Twitter, сообщает The Washington Post.