Порошенко исключил федерализацию Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна останется унитарным государством. Об этом сообщает УНН.

«Мы не допустим федерализации в принципиальных и ключевых элементах функционирования государства», — сказал Порошенко.

Также украинский президент подчеркнул, что страна останется унитарным государством.

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Ранее Порошенко поздравил Донецк с днем города и пообещал, что однажды над ним будет поднят украинский флаг.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие государственный переворот на Украине, объявили о создании «народных республик» — самопровозглашенных ДНР и ЛНР.