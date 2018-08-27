Трамп подсчитал своих сторонников

Президент США Дональд Трамп заявил, что его деятельность одобряют 52% американцев. Об этом он написал в твиттере.

«Рейтинг одобрения более 90% у вашего любимого (я надеюсь) президента среди [сторонников] Республиканской партии, 52% в целом. И это несмотря на все эти выдуманные истории от СМИ с фейковыми новостями, которые бесконечно пытаются выставить меня настолько плохим и злым, насколько это возможно. Обратите внимание на настоящих злодеев, пожалуйста!» — написал Трамп.

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Американский президент не указал источник этих данных. Последний опрос NBC News и The Wall Street Journal показал, что работу Трампа одобряют 46% американцев.

Ранее Трамп рассказал, когда исчезнут «фейковые СМИ».