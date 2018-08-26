Рейтинг Макрона снова побил антирекорд

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона вновь упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP).

Отмечается, что рейтинг одобрения Макрона упал до 34%, и это самый низкий показатель за пять лет его пребывания на посту президента. Снижение началось с января 2018 года, и как подчеркивает издание, набирает обороты.

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Также, по данным газеты, действия Макрона не одобряет ни одна из категорий французского населения.

В июле рейтинг президента Франции упал до 39% из-за скандала с избиением протестующего сотрудником Елисейского дворца.