Глава МИД Украины с послами вылетел в Донбасс

Украинские послы вместе с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным направились в Донбасс. Об этом в своем твиттере написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе», — написал Дещица.

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К сообщению он также прикрепил фотографии, на которых видны послы, которые стоят рядом с самолетом, а также фотографии, сделанные внутри самого самолета, на которых Дещица сидит рядом с Климкиным.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что «лекарством» от распада Украины могла бы стать федерализация страны.