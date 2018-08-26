В Грузии выразили намерение наладить отношения с Россией

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти хотят улучшить отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог», — сказал Абашидзе.

Реклама

Он отметил, что в «глубокий тупик» отношения между странами «вогнало» признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Грузия обратилась в ЕСПЧ с иском против России.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.