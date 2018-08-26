СМИ: президент Афганистана не принял отставки двух министров

Президент Афганистана Ашраф Гани не принял отставки министра обороны Тарика Шаха Бахрами и главы МВД страны Вайса Ахмада Бармака. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

По данным агентства, Гани отказался принять отставку Бахрами и Бармака.

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и глава МВД страны Вайс Ахмад Бармак подали в отставку.

Как отмечалось, несколько высокопоставленных сотрудников службы безопасности Афганистана также ушли в отставку.