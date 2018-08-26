Глава МИД Австралии объявила об уходе в отставку

Глава МИД Австралии Джули Бишоп в твиттере заявила, что уходит в отставку.

По ее словам, она уже оповестила премьер-министра страны Скотта Моррисона о своем решении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Скотта Моррисона с назначением на пост премьер-министра Австралии.

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24 августа стало известно, что правящая Либеральная партия Австралии выбрала Скотта Моррисона премьер-министром страны.

Как отмечалось, помимо Моррисона на пост партийного лидера претендовали экс-глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп.