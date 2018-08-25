Медведчук призвал Киев к компромиссу с ДНР и ЛНР

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что видит возможность для компромисса в отношениях украинских властей и самопровозглашенных ДНР и ЛНР в предоставлении регионам автономии, для чего необходим прямой диалог. Об этом он заявил в эфире телеканалу «112 Украина».

Медведчук привел данные соцопросов жителей самопровозглашенных республик, согласно которым 43% жителей юго-востока страны поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за автономию в составе Украины. В этом он видит путь для реализации минских соглашений.

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«Значит, надо работать для убеждения: там, где есть 43%, может оказаться 51% или 52%, и такая работа должна вестись. А как она может вестись? Она может вестись только в условиях прямого диалога», — сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что впервые публично озвучивает свою позицию, согласно которой Украина должна идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс он видит в предоставлении автономии ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Медведчук назвал «лекарством» от распада Украины.